Звезда «Игры престолов» опозорился в баре

Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», снова скомпрометировал себя на публике. Он явно не рассчитал свои силы, когда пришел посидеть вечером в одном из парижских баров. В результате в Сети появились снимки, на которых Кит выглядит больше, чем просто неважно. С какой целью Харингтон, который постоянно живет в Британии, а снимается в США, приехал в Париж, пока выяснить не удалось. Известно только, что его невеста — Роуз Лесли , о помолвке с которой он заявил в прошлом году, в этой поездке во Францию его не сопровождала. Кит, который пришел в бар отдохнуть с друзьями, перебрал с выпивкой и быстро дошел до такой «кондиции», что с большим трудом держался на ногах трудом и оказался не в состоянии самостоятельно покинуть бар. Его вывел под руку один из его друзей. Как раз в этот момент Кита и покараулили папарацци.

В этой истории не было бы ничего особенного, если бы подобные истории не происходили с Харингтоном за последнее время уже не в первый раз. Предыдущий «конфуз» приключился с ним в январе этого года в Нью-Йорке, в заведении под названием Barfly. Тогда сильно подвыпившему и утратившему самоконтроль 31-летнему Харингтону пришло в голову, что неплохо было бы поиграть в бильярд. Но к этому времени он уже, к сожалению, был слишком пьян, чтобы вести себя нормально. Кит схватил кий и, вместо того, чтобы попытаться забить шар в лузу, принялся колотить им по столу, а потом начал тыкать своим «оружием» в лицо стоявшим вокруг игрокам, ожидавшим своей очереди.

В результате Харингтону вежливо предложили покинуть бар. Тот было подчинился, но потом почему-то передумал и, вернувшись обратно, устроил потасовку. После чего Кит был выдворен из бара с применением силы. Причем, пока охранники волокли его к выходу, он оказывал им отчаянное сопротивление. Обе эти истории сильно огорчили фанатов актера.