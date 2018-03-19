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Панин опубликовал голое селфи c барышней
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Панин опубликовал голое селфи 

Рамблер 2 часа назад
Актер Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram голое селфи, на котором запечатлел себя и неизвестную женщину.
>> Весельчак Панин получил удар
На снимке полностью обнаженные Панин и девушка стоят в душе, тесно прижавшись друг к другу. Одной рукой артист держит мобильный телефон, на который был сделан кадр, а другой прикрывает пах девушки. Сама она обеими рука прикрывает грудь.
@alekseypanin77
Как сообщает «Московский комсомолец», снимок находился в открытом доступе недолго. В данный момент страница Панина недоступна.
Между тем издание отмечает, что за время, прошедшее с момента публикации до блокировки аккаунта, снимок собрал более двух тысяч лайков и множество гневных комментариев. Так, один из пользователей возмутился поведением Панина, напомнив актеру, что он воспитывает несовершеннолетнюю дочь, другой усомнился в его адекватности, а еще один невысоко оценил его умственные способности.
Между тем нашлись и те, кто поддержал артиста. По их мнению, Панин «счастлив», так как ему «без разницы», что о нем подумают.
В феврале Алексей Панин разместил в Instagram фото, на котором запечатлен он сам и обнаженная девушка, плавающие между скал. В подписи к изображению Панин использовал хештеги «секс», «свингеры» и «нудистский пляж».
 Ещё 6 источников 
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