Пугачева заявилась на выборы в пижаме

Примадонна и ее молодой супруг пришли на выборы президента. Они проголосовали в Звенигороде

Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на участок №697 в спорткомплексе "Звезда" города Звенигорода. Чтобы проголосовать поближе к дому, артисты, зарегистрированные в Москве , но уже много лет живущие в деревне Грязь, заранее взяли открепительные удостоверения в отделении многофункционального центра.

Обычные люди, которые также пришли отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, ошалели от вида Пугачевой. И дело было не только во встрече со звездой.

Певица выбрала весьма странный наряд — розовую кофту-балахон с капюшоном и голубые обвисшие брюки. Дополняли образ солнцезащитные очки. При этом Алла Борисовна все равно выглядела красивой и счастливой. Сопровождавший супругу Максим Галкин выбрал более традиционную одежду — черные брюки, белую рубашку и длинный плащ.

Артисты, проголосовав, уделили немного времени и поклонникам. Раздали несколько автографов и сфотографировались. Момент появления Пугачевой на избирательном участке сняли на видео и выложил в Instagram.

A post shared by Tanya Gurova🌐 (@showbiz_ru) on Mar 18, 2018 at 5:04am PDT

Под записью фанаты устроили словесную баталию. Одни утверждают, что Алла Борисовна выглядит очень современно, другие же возмущены домашним стилем звезды. "В пижаму вырядилась) лень чтоли переодеваться было? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)" "Красавица, что не наденет", "Алла хороша во всем".