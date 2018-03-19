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Стало известно, кто получит имущество Табакова
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СМИ: Табаков отписал все свое многомиллионное имущество Зудиной задолго до смерти 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
На прошлой неделе скончался Олег Табаков. Последние несколько месяцев своей жизни он провел в больнице в бессознательном состоянии. Недавно стало известно, что еще пять лет назад ему поставили неутешительный диагноз — онкология. Однако актер не стал впадать в отчаяние, а начал лечиться. Однако со временем из-за болезни у артиста появились проблемы с ногами. При этом он до последнего играл на сцене, занимался детьми и все это благодаря поддержке, которую ему оказывала супруга Марина Зудина.
Как известно, Олег Павлович одно время был женат на Людмиле Крыловой, которая подарила ему сына Антона и дочь Александру. Однако в марте 1995 года он сыграл свадьбу с новой избранницей Мариной Зудиной, которая также подарила ему сына Павла и дочь Марию. Все они могут претендовать на многомиллионное наследство артиста. Однако недавно СМИ сообщили, что свое имущество еще в 90-х Табаков отписал Зудиной. На момент смерти за артистом ничего не числилось.
Напомним, что ранее актеру принадлежал загородный дом около реки Истра и три квартиры в Москве. Олег Павлович в МХТ совмещал две позиции — директора и худрука театра. По некоторым данным, его зарплата составляла почти 936 тысяч рублей в месяц. Также доход ему приносил театр "Табакерка", но на его счетах денег не осталось. Как известно, прошлой весной с банковского счета артиста было украдено 677 миллионов рублей. Как сообщает EG.ru, всем имуществом мэтра давно владеет его супруга, которая скорее всего оставит все своим детям. Сын Табакова от первого брака Антон давно живет в Европе, а его сестра Александра не общалась с отцом последнее время, поэтому они вероятно и не претендовали бы на наследство знаменитого отца.
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