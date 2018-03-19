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У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
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Обладатель «рук-базук» заявил о серьезных проблемах со здоровьем 

Газета.Ru 9 часов назад
Блогер Кирилл Терешин, известный под прозвищем "Руки-базуки", заявил о серьезных проблемах со здоровьем и попрощался со своими подписчиками.
"Я два дня лежал на кровати, сейчас еле-еле встал. После того как я начал делать плечи, рука опухла, стала больше в два раза и дала по организму конкретный удар
Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь Моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38.5. Мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу", — написал Терешин в своем "Вконтакте".
Обладатель "базук" также закрыл комментарии к посту, заблокировал доступ к своему Инстаграму и около суток не появлялся в социальных сетях. Однако многие подписчики Кирилла отказываются верить в его предполагаемую болезнь. Раньше он уже заявлял о необходимости ампутировать руки, но это оказалось лишь способом привлечь к себе внимание.
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