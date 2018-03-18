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Удовиченко не узнала беременную Смехову
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Удовиченко не узнала беременную Смехову 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: Дни.ру
Алика Смехова во время съемок сериала "Тяжелый песок" попала в забавную ситуацию. Беременную артистку не узнала подруга Лариса Удовиченко.
"Когда мы снимались с Ларисой Удовиченко в сериале "Тяжелый песок" в сцене, где наши герои были в возрасте-мы друг друга не узнали", — рассказала на своей странице в соцсети Смехова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
В то время Алика была в положении, но ее так искусно загримировали, что огромный живот был не виден.
"Я еще к тому же была беременна вторым сыном и даже это за возрастным гримом никто не заметил, даже моя подруга и великолепная Актриса Лариса Удовиченко. сейчас, когда встречаемся-всегда вспоминаем тот смешной случай и радуемся друг другу", — отметила артистка.
С того момента прошло больше 10 лет. Сейчас младший сын Смеховой учится в четвертом классе. Старший наследник Алики уже окончил школу, не будет продолжать актерскую династию. Смехова воспитывает детей одна.
Отметим, что к рассказу о курьезе на съемочной площадке Алика добавила совместную с Ларисой фотографию. Поклонники пришли от снимка в восторг.
"Какая вы красавицы", "Обе классные", "Какие женщины))) таких как эти женщины на свете единицы, им не нужен скандальный пиво или голая правда, они интересны и без всей этой современной мишуры.. Их талант, взгляд, роли, женственность которой наполнен каждый их жест. Одно восхищение, есть чему поучиться и стремиться", — заявили фанаты.
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