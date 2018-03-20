Бен Аффлек шокировал татуировкой во всю спину

Бен Аффлек , который сейчас отдыхает на Гавайях, поразил посетителей местного пляжа. Актер продемонстрировал гигантскую татуировку в виде птицы Феникс, возрождающуюся из пламени.

Это многоцветное изображение впервые было замечено еще летом 2015-го, вскоре после объявления о крушении его брака с Дженнифер Гарнер . Однако тогда актер заверил, что это не настоящая татуировка, а всего лишь рисунок, который вскоре сотрется. «Вы можете быть уверены, у меня довольно много настоящих татуировок. Это занятие, если ты его начинаешь, „затягивает“. Но я делаю тату исключительно на тех частях тела, которые я не выставляю на показ!» — заявил тогда Бен. И о наколке Аффлека все забыли.

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Это было нетрудно сделать, поскольку актер, по его собственному признанию, страдающий от алкоголизма, находился в отнюдь не лучшей форме и старался не обнажаться на публике. Теперь, пройдя несколько курсов лечения в клинике от пристрастия к спиртному, Бен стал выглядеть лучше. Он похудел и почти восстановил форму. Вскоре все узнали, что актер сказал неправду: его «татушка» — самая настоящая. Зачем ему понадобилось вводить всех в заблуждение?..