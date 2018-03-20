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Бен Аффлек шокировал татуировкой во всю спину
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Бен Аффлек шокировал татуировкой во всю спину 

7 Дней 2 часа назад
Фото: LEGION-MEDIA
Бен Аффлек, который сейчас отдыхает на Гавайях, поразил посетителей местного пляжа. Актер продемонстрировал гигантскую татуировку в виде птицы Феникс, возрождающуюся из пламени.
Это многоцветное изображение впервые было замечено еще летом 2015-го, вскоре после объявления о крушении его брака с Дженнифер Гарнер. Однако тогда актер заверил, что это не настоящая татуировка, а всего лишь рисунок, который вскоре сотрется. «Вы можете быть уверены, у меня довольно много настоящих татуировок. Это занятие, если ты его начинаешь, „затягивает“. Но я делаю тату исключительно на тех частях тела, которые я не выставляю на показ!» — заявил тогда Бен. И о наколке Аффлека все забыли.
LEGION-MEDIA
Это было нетрудно сделать, поскольку актер, по его собственному признанию, страдающий от алкоголизма, находился в отнюдь не лучшей форме и старался не обнажаться на публике. Теперь, пройдя несколько курсов лечения в клинике от пристрастия к спиртному, Бен стал выглядеть лучше. Он похудел и почти восстановил форму. Вскоре все узнали, что актер сказал неправду: его «татушка» — самая настоящая. Зачем ему понадобилось вводить всех в заблуждение?..
Кстати, фото татуировки, появившееся в Сети, уже вызвало возмущение сразу двух «бывших» Аффлека. Экс-супруга Дженнифер Гарнер заявила, что чувствует себя оскорбленной символическим смыслом изображения. Она заявила: «Предполагается, что Феникс возрождается из пепла. Он, что же, рассматривает меня и нашу с ним жизнь, как пепел?! Я наотрез отказываюсь считать себя „пеплом“. И нахожу такое сравнение очень обидным!» Не понравился Феникс и Дженнифер Лопес, бывшей невесте Аффлека. Она посчитала татушку Бена «совершенно безвкусной».
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