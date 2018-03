Тест: Насколько хорошо ты знаешь героев The Challenger

Насколько хорошо ты знаешь героев The Challenger

Начать тест!

Кто из этих людей вёл жеребьёвку Чемпионата мира по футболу 2018?

Саудовская Аравия и Виктория ЛопырёваФёдор СмоловМария КоманднаяМихаил Боярский Нет, это неправильный ответ. Хотя Виктория действительно принимала участие в жеребьёвке, но в 2017-м. Тогда проходила жеребьёвка Кубка Конфедераций, и Виктория выносила официальный мяч. Правильный ответ: Мария Командная . Главный редактор The Challenger вела жеребьёвку ЧМ-2018 вместе с легендой английского футбола Гари Линекером. Это неправильный ответ. Фёдор, как и мы, ждал итоги жеребьёвки. Напомним: в нашей группе — Уругвай Египет . Правильный ответ: Мария Командная. Главный редактор The Challenger вела жеребьёвку ЧМ-2018 вместе с легендой английского футбола Гари Линекером. И это правильный ответ. Главный редактор The Challenger Мария Командная вела жеребьёвку ЧМ-2018 вместе с легендой английского футбола Гари Линекером. Надеемся, вы не угадали, а правда смотрели. Увы, нет, это неправильный ответ. Может быть, в следующий раз. Правильный ответ: Мария Командная. Главный редактор The Challenger вела жеребьёвку ЧМ-2018 вместе с легендой английского футбола Гари Линекером. Дальше

Кто придумал хештег #несдуваться?

Ольга БузоваПолина КиценкоГоша КуценкоАндрей Кириленко Ольга Бузова придумала много хештегов, но этот — не её. Или вы следите за инстаграмом Полины, или вы помните, что среди всех четверых только у неё мы брали большое интервью. А вот и оно: https://the-challenger.ru/vyzov/biznes/polina-kitsenko/Ну это мы сделали, чтобы вас запутать. Нет, это неправильный ответ. Вполне логичный ответ, учитывая, что Андрей фантастический баскетболист. Но нет. Дальше

Самая известная плюс-сайз модель в мире

Мария КоманднаяЗак ГалифианакисЕкатерина ЖарковаЭшли Грэм Нет (ха-ха). Нет. Это просто один из наших любимых актёров. Вы его в «Мальчишнике в Вегасе» могли видеть. Пожалуй, это самая известная плюс-сайз модель в России , но не в мире. Пока. Да! Это правильный ответ. А теперь посмотрите, какие упражнения делает Эшли для ног и ягодиц: https://the-challenger.ru/dvizhenie/treniruemsya-s-luchshimi/7-uprazhnenij-dlya-nog-i-yagodits-ot-eshli-grem/ Дальше

Бег вреден — это Название статьи на The ChallengerМнение медиковНазвание канала на YouTubeОтвет школьника, почему он не пошёл на физру Совсем близко, но нет. Правильный ответ: название Youtube-канала. Его создатели — Алексей Иванов Александр Смирнов . В каждом своём ролике они доказывают: спорт — это очень круто и очень весело. Врачи действительно считают, что у занятий бегом возможны неприятные последствия (боль в коленях, травмы стопы, дискомфорт в боку), но преимуществ пока больше. Правильный ответ: название Youtube-канала. Его создатели — Алексей Иванов и Александр Смирнов. В каждом своём ролике они доказывают: спорт — это очень круто и очень весело. Верно! Его создатели — Алексей Иванов и Александр Смирнов. В каждом своём ролике они доказывают: спорт — это очень круто и очень весело. Читайте монолог Алексея: https://the-challenger.ru/vyzov/sport/beg-vreden/Это неправильный ответ. Но только не говорите, что вы от физры никогда не отмазывались. Правильный ответ: название Youtube-канала. Его создатели — Алексей Иванов и Александр Смирнов. В каждом своём ролике они доказывают: спорт — это очень круто и очень весело. Дальше

IRONMAN Владимир …

НабоковВолошинЯсное СолнышкоВинокур Нет. Владимир Набоков очень любил бокс. Да, это правильный ответ! Владимир Волошин — настоящий челленджер. Прочитайте статью и убедитесь сами: https://the-challenger.ru/vyzov/sport/vladimir-voloshin-pervyj-chelovek-v-rossii-preodolevshij-pyatikratnyj-ironman/Мимо. Тогда соревнований по IRONMAN, увы, ещё не былоПростите, нам просто захотелось упомянуть Владимира Винокура . Дальше

Зашёл ли Валдис Пельш на Эверест?

Не знаюЯ угадаю с пяти нотДаНу почти Ну как так? Вот прочитайте монолог Валдиса и потом не говорите, что мы вам не рассказывали: https://the-challenger.ru/vyzov/sport/valdis/А вот и не угадали. На самом деле, чтобы покорить вершину, ему оставалось совсем немного. Подробнее о его восхождении читайте здесь: https://the-challenger.ru/vyzov/sport/valdis/Это неправильный ответ. На самом деле, чтобы покорить вершину, ему оставалось совсем немного. Подробнее о его восхождении читайте здесь: https://the-challenger.ru/vyzov/sport/valdis/Верно. Чтобы покорить вершину, ему оставалось совсем немного. Подробнее о его восхождении читайте здесь: https://the-challenger.ru/vyzov/sport/valdis/ Дальше

Кто из героев The Challenger снялся в сериале «Игра престолов»?

Юрий КолокольниковРавшана КурковаКонстантин ХабенскийСергей Полунин Верно! Юрий рассказывал нам, что он любит есть на завтрак. Читайте тут: https://the-challenger.ru/soznanie/motivatsiya/chto-edyat-na-zavtrak-yurij-kolokolnikov-i-katerina-shpitsa/Нет. Равшане пришлось бы кардинально сменить имидж для роли Дейенерис. Нам кажется, в следующем сезоне ему могли быть найти роль какого-нибудь короля. А пока нет, это неправильный ответ. Нет. И хорошо, зато сейчас он готовится к новой роли. Дальше Количество верных ответов Ваш результат

