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Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
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Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены 

Дни.ру 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Ответившая на недовольство публики Ирина Аллегрова вызвала гнев общественности. Народ пообещал артистке бойкот.
Волна негатива в адрес певицы поднялась после концерта в Санкт-Петербурге. Часть пришедших на выступление Ирины осталась разочарована увиденным и услышанным.
Народ заявил, что артистка выступила под фонограмму и вообще исполняла новый репертуар вместо любимых хитов. В целом выступление назвали скучным и обычным.
Через несколько дней, Ирина появилась в эфире "Авторадио". 66-летняя певица дала интервью, в котором прокомментировала разгоревшийся скандал. Аллегрова выразилась в духе известной поговорки "собаки лают, а караван идет". Несмотря на то, что певица говорила о своих злопыхателях, ее слова на свой счет приняла и часть поклонников.
Обиженные фанаты заявили, что возмущены таким отношением со стороны императрицы отечественной сцены: мол, они не "тявкали", а советовали, как сделать ее концертные шоу более привлекательными, пишет 7days.ru.
"Пора бы уже хоть чуть-чуть попытаться вникнуть в слова людей, верных ей много-много лет", "А теперь скажите, для поклонников услышать такие слова о себе — это муха или слон? Это сродни предательству!", "Не ожидала такого от Ирины… Обидно", — написали в соцсетях поклонники Ирины, пообещав "бойкотировать" ее концерты.
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