Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Ответившая на недовольство публики Ирина Аллегрова вызвала гнев общественности. Народ пообещал артистке бойкот.

Волна негатива в адрес певицы поднялась после концерта в Санкт-Петербурге . Часть пришедших на выступление Ирины осталась разочарована увиденным и услышанным.

Народ заявил, что артистка выступила под фонограмму и вообще исполняла новый репертуар вместо любимых хитов. В целом выступление назвали скучным и обычным.

Через несколько дней, Ирина появилась в эфире " Авторадио ". 66-летняя певица дала интервью, в котором прокомментировала разгоревшийся скандал. Аллегрова выразилась в духе известной поговорки "собаки лают, а караван идет". Несмотря на то, что певица говорила о своих злопыхателях, ее слова на свой счет приняла и часть поклонников.