Фляга с коньяком и пошлые истории: Владимир Пресняков принял участие в популярном телешоу 

Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова Фото из Instagram Владимира Преснякова 49-летний Владимир Пресняков стал новым гостем шоу «ОК на связи!», однако, поклонники музыканта остались разочарованы его поведением в эфире. Как сообщают очевидцы, перед началом эфира музыкант попросил флягу с коньяком, к которой прикладывался во время съемок. Возможно, именно поэтому интервью получилось довольно эпатажным. Например, Владимир признался, что забыл, сколько лет его младшему сыну Артемию: «Было что-то около восьми утра. И я спрашиваю у Натуси, сколько лет нашему малышу? 2,8 или 3,8? И она на меня так посмотрела! Была просто в шоке, зато я сразу вспомнил, что 2,8». Несмотря на юный возраст Темы, его диалоги с папой, как оказалось, бывают не совсем приличными, например, о размере мужского достоинства. От таких откровений смутились не только зрители, но и ведущая шоу Мария Рыбакова. Владимир признался, что часто теряет интерес к музыкальному творчеству: «Я часто пишу музыку, которую никто не понимает. Возможно, ее поймут только через 500 тысяч лет. Иногда возникает мысль, что я повторяюсь, сам у себя ворую. И как результат, я не то, чтобы стал стыдиться, мне просто стало не интересно все это делать. Но, конечно, концерты, это совсем другое. Мои поклонники любимые очень сильно помогали. Писали, что я ни в коем случае не должен бросать музыку». Поклонников также смутило поведение Преснякова в конце эфира. По признанию многих, певец начал открыто флиртовать с ведущей, несмотря на семейный статус: «Ты после этого куда, домой? Нет? А куда? Мне просто интересно». Стоит отметить, что супруга музыканта, певица Наталья Подольская, никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Фото: instagram