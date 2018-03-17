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«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
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«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам 

Рамблер 12 часов назад
Алексей Панин в своем Instagram опубликовал видеоролик с рассуждениями о тотальной нелюбви россиян друг к другу. Актер поделился своими мыслями из Челябинска, сидя полуобнаженным на подоконнике.
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"Нам наплевать друг на друга. Мы вроде все с вами рождаемся добрыми детьми, а почему-то становимся, выходя на улицу, какими-то скотами. Наша национальная идея — утопить друг друга, не пропустить друг друга", — выразил свое мнение Алексей Панин.
Он не идеализирует Европу, но отмечает, что там люди улыбаются.
«Пока мы не научимся улыбаться друг другу, пространству, к нам ничто хорошее не вернется», — резюмировал свои размышления артист.
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