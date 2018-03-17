«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам

Алексей Панин в своем Instagram опубликовал видеоролик с рассуждениями о тотальной нелюбви россиян друг к другу. Актер поделился своими мыслями из Челябинска , сидя полуобнаженным на подоконнике.

>> Заплатит за всё: Панину припомнили все грехи "Нам наплевать друг на друга. Мы вроде все с вами рождаемся добрыми детьми, а почему-то становимся, выходя на улицу, какими-то скотами. Наша национальная идея — утопить друг друга, не пропустить друг друга", — выразил свое мнение Алексей Панин.

Он не идеализирует Европу, но отмечает, что там люди улыбаются.