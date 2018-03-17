Бузова рассказала о предательстве подруги

Выяснение отношений между Ольгой Бузовой и рэпером Мотом, позволившим себе фривольные шутки в ее сторону, переросло в очередной скандал с упоминанием супруги рэпера Марии Мельниковой , которая когда-то была лучшей подругой телеведущей. Рассказать о нюансах их отношений решила блогер Лена Миро

Сама Бузова недавно отметилась в своем Instagram невеселым постом о предательстве:

«Не знаю от чего так случается, но чаще всего разочаровывают нас те, кто громче всех кричат в наши уши о любви, о дружбе. Кто надрывая связки кричит о вечности, дают клятвы. Чем громче вам кричат о подобном, тем с большим треском воткнут вам нож в спину».

Миро же написала о том, что, будучи в курсе измены мужа Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова , Мельникова потихоньку насмехалась над подругой.

«Тонкий момент: футболист Тарасов скрывал Костенко, а Бузова выставляла себя полной дурой, защищая его. Мельникова ржала в кулачок над тупостью Бузовой и ходила по магазинам с Костенко, скрывая от подруги измену мужа», — подлила масла в огонь блогреша, отметив, что в «в скандал тут же встрял экс-бойфренд Мельниковой и объявил, что та — полностью порочная женщина».

«Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева, и об этом довольно много людей знают. Когда она встречалась со мной, она отправляла девушек на эскорт и говорила: слушай, ну твой не узнает, Алан же не знает, что я езжу. Она эскортила, 100 процентов и вся её история о прошлой жизни — фикция и ложь», — написала Миро.

Спровоцировал обсуждение всех этих подробностей сам рэпер Мот, поупражнявшись в остроумии на тему отношений Бузовой с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудиновым в передаче «Лига плохих шуток». «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин!» — пошутил он.

«Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнёров своей жены, а не моих», — ответила на это Бузова.

Однако пока неприятные подробности начали вываливать другие люди.