Стало известно о состоянии музыкантов «Пикника» после ДТП

Состояние участников группы «Пикник» после ДТП оценивается как тяжелое и средней тяжести

"Они достаточно стабильные, но состояние средней тяжести, у одного — тяжелое. Врачи говорят, что справляются, пока все подконтрольно. Пока врачи решили их оставить в больнице, транспортировка не обсуждается, потому что первые дни надо посмотреть за их состоянием", — сказал он. Состояние одного из участников группы "Пикник", пострадавших в ДТП во Владимирской области , остается тяжелым, остальные музыканты находятся в состоянии средней тяжести. Речи о транспортировке пациентов из больницы Гусь-Хрустального пока нет, сообщил ТАСС а пятницу директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин

По словам собеседника агентства, у участника группы, который находится в тяжелом состоянии, врачи подозревают перелом поясничного отдела позвоночника, "но он без каких-то нарушений, это вопрос консервативной тактики". О ком из музыкантов идет речь, Кирюхин не уточнил.

Как сообщалось, 16 марта в 12:10 на 50 километре дороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума на территории Гусь-Хрустального района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: водитель автомобиля Honda, а также водитель и пять пассажиров автомобиля Volkswagen — музыканты группы "Пикник". Рок-коллектив направлялся из Владимира на концерт в Рязань . Выступление артистов отменено, зрителям возвращают деньги за билеты.

Как уточнили ТАСС в администрации Гусь-Хрустального района, жизнь пострадавших находится вне опасности.