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Лолита Милявская потеряла голос
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Лолита Милявская потеряла голос во время гастролей 

Teleprogramma.pro 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
Лолита Милявская не стесняется показывать себя без макияжа и старается быть предельно откровенной с поклонниками. Она также не боится показать себя со смешной стороны. Сегодня певица стала гостьей радио "Комсомольская правда" и в прямом эфире отвечала на вопросы слушателей и ведущих. Один молодой человек поинтересовался у артистки о том, помнит ли она парня, который на ее концерте очень громко крикнул прямо возле нее. Лолита его вспомнила, а также рассказала о том, что недавние гастроли были для нее не простыми.
По словам артистки, перед выступлением в Махачкале она потеряла голос. Ей пришлось пить специальную лечебную смесь, которая способствует восстановлению связок.
"Я вышла на сцену и сразу сказала зрителям, что у меня несмыкание связок. Предложила всем тем, кому не понравится выступление, вернуть деньги за билеты", — призналась Милявская. Она пояснила, что лекарство действует постепенно, поэтому в начале концерта у нее был совсем хриплый голос.
Также Лолита презентовала несколько своих новых песен в эфире радио. Скоро состоится ее большой концерт в Москве. Певица призналась, что готовит для поклонников сюрприз. Во время ее выступления в столице они услышат не только полюбившиеся хиты, но и те треки, которые еще не были официально презентованы певицей. Сейчас голос Милявской уже восстановился и она может выступать в полную силу. Также она отметила, что уже с нетерпением ждет наступления лета, так как из-за нехватки витаминов и солнца у нее болят глаза, а ей очень хочется читать книги, об этом певица рассказала "Комсомольской правде".
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