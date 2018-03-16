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Евгений Плющенко опубликовал редкое совместное фото обоих сыновей
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Евгений Плющенко опубликовал редкое совместное фото обоих сыновей 

Passion.ru 22 часа назад
Фото: Passion.ru
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыновьями Сашей и Егором Фото из Instagram Евгения Плющенко Фото из Instagram Евгения Плющенко Фото из Instagram Евгения Плющенко Фото из Instagram Евгения Плющенко Фото из Instagram Яны Рудковской Фото из Instagram Евгения Плющенко Фото из Instagram Яны Рудковской Фото из Instagram Яны Рудковской Недавно к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко прилетел в гости его старший 11-летний сын Егор. Спортсмен решил не засиживаться в заснеженной Москве и отвез мальчика, а также свою жену Яну Рудковскую и младшего сына Сашу на Мальдивы. А сегодня Евгений выложил в свой Instagram совместное селфи Егора и Саши и подписал его так: «Мои пацаны! Мне одному кажется, что похожи?». Фолловеры заверили Плющенко, что ему не кажется — братья действительно очень схожи внешне. Напомним, после развода родителей Егор остался с мамой Марией Ермак, которая постоянно живет в Санкт-Петербурге. Но и Евгений, и Яна сохранили с девушкой хорошие отношения и с удовольствием принимают мальчика у себя.
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