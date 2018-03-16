Группа «Пикник» разбилась в ДТП

Микроавтобус группы вылетел в кювет после столкновения с кроссовером Honda в районе города Гусь-Хрустальный

Музыканты направлялись из Владимира в Рязань

Участники коллектива получили ушибы, ссадины и сотрясение мозга, а ударнику Леониду Кирносу диагностировали перелом позвоночника. Три музыканта, в том числе фронтмен группы Эдмунд Шклярский, госпитализированы.

Рок-группа «Пикник» была образована в 1978 году. В текущий состав группы входят солист Эдмунд Шклярский, ударник Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский.

Ближайшие концерты группы отменены.