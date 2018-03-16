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Группа «Пикник» разбилась в ДТП
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Группа «Пикник» разбилась в ДТП 

Рамблер 11 часов назад
Фото: ТАСС
Группа «Пикник» попала в серьезную аварию во Владимирской области, сообщает «Газета.ру».
Микроавтобус группы вылетел в кювет после столкновения с кроссовером Honda в районе города Гусь-Хрустальный.
Музыканты направлялись из Владимира в Рязань.
ГУ МЧС по Владимирской области
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Участники коллектива получили ушибы, ссадины и сотрясение мозга, а ударнику Леониду Кирносу диагностировали перелом позвоночника. Три музыканта, в том числе фронтмен группы Эдмунд Шклярский, госпитализированы.
Рок-группа «Пикник» была образована в 1978 году. В текущий состав группы входят солист Эдмунд Шклярский, ударник Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский.
Ближайшие концерты группы отменены.
 Ещё 92 источника 
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