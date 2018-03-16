Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве

Станислав Садальский поделился своими эмоциями после похорон Олега Табакова . Популярный актер признался, что ему больше всех жаль младшего сына легендарного артиста Павла.

"Девочка еще маленькая, а вот Павел узнает цену и дружбе, и лести. Узнает, что такое предательство. Ранее уже были подленькие комментарии в его адрес. И я ему желаю достойно пройти через эти испытания", — высказался Станислав. На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Станислав Садальский обратился к многочисленным подписчикам. "Не судите, да не судимы будете", — написал популярный артист. Далее он высказался о смерти Олега Табакова. "Почему-то больше всего жалко Павла", — признался Садальский.

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"Марина пусть устраивает свою жизнь, ну сейчас об этом говорить рано, тем не менее. Она достойно прожила эти годы с великим актером, ни в чем себя не запятнала. Дай им Бог все это пережить и идти дальше по жизни", — заключил актер.

Отметим. что Станислав Садальский был одним из огромного числа отечественных знаменитостей, почтивших накануне, 15 марта, память Олега Табакова в Московском художественном театре. Чтобы отдать дань уважения легендарному актеру, поклонники, друзья и коллеги терпеливо отстояли многочасовую очередь.

Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис — заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря — артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.