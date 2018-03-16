BMW Панина объявили в розыск

Сотрудникам ГИБДД поручили остановить автомобиль актера. Его передвижение будут также отслеживать с помощью камер. Издание отмечает, что Панин часто ездит по Ленинскому проспекту, поэтому его могут остановить сотрудники 3-го спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе.

Ранее в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) РФ сообщили, что BMW Панина в ближайшее время могут выставить на торги из-за задолженности артиста по штрафам.

Замглавы пресс-службы управления ФСПП Галина Добош рассказала «Газете.ру» , что приставы уже запустили процедуру оценки имущества артиста, в том числе его автомобиля BMW 5-й серии 2012 года выпуска.

По данным «Газеты.ру», к концу 2017 года сумма задолженности Панина (не только по штрафам) составляла около 250 тысяч рублей. По неподтвержденной информации, в 2018-м долги выросли до миллиона рублей.

По словам приставов, Панина дал объяснения по поводу долгов, он сказал, что денег у него нет.

Пятого февраля сотрудники ГИБДД задержали Панина на МКАД. За несколько дней до этого он опубликовал видео, демонстрирующее, как он едет по Ленинскому проспекту не пристегнутым, снимая себя на камеру с разных ракурсов и время от времени убирая руки с руля. После этого стало известно, что у актера 51 неоплаченный штраф за нарушение ПДД на сумму в 40 тысяч рублей.