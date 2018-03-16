Олег Газманов отказался от третьего ребенка

Сейчас среди отечественных знаменитостей стало модным рожать детей в преклонном возрасте. Однако Олег Газманов в свои 66 лет не намерен становиться отцом в третий раз.

"Поскольку дети — это цветы жизни, то не вижу ничего плохого в том, если их будет как можно больше. У нас рождаемость повысится, нам необходимо улучшить демографическую ситуацию. Страна-то большая, а народа мало. Надо исправлять!" — высказал свое мнение популярный исполнитель. Говорят, вслед за Аллой Пугачевой Эммануилом Виторганом , чьи дети появились на свет, когда те давно уже стали пенсионерами, о малышах задумались многие отечественные знаменитости, находящиеся в преклонном возрасте. Так, на идею снова становиться родителями в то время, когда следует вовсю нянчить внуков, певец Александр Маршал смотрит с оптимизмом.

А вот его коллега, отец двоих детей, 66-летний Олег Газманов придерживается противоположной точки зрения.

"Рожайте, пока молодые: делайте, строгайте больше детей. Все же ребенку нужен молодой и энергичный папа, чтобы мог среагировать на подвижность своего чада. А в возрасте уже трудно угнаться за его активностью!" — цитирует Олега Газманова "Собеседник".