Газманов отказался от третьего ребенка

Сейчас среди отечественных знаменитостей стало модным рожать детей в преклонном возрасте. Однако Олег Газманов в свои 66 лет не намерен становиться отцом в третий раз.
Говорят, вслед за Аллой Пугачевой и Эммануилом Виторганом, чьи дети появились на свет, когда те давно уже стали пенсионерами, о малышах задумались многие отечественные знаменитости, находящиеся в преклонном возрасте. Так, на идею снова становиться родителями в то время, когда следует вовсю нянчить внуков, певец Александр Маршал смотрит с оптимизмом.
"Поскольку дети — это цветы жизни, то не вижу ничего плохого в том, если их будет как можно больше. У нас рождаемость повысится, нам необходимо улучшить демографическую ситуацию. Страна-то большая, а народа мало. Надо исправлять!" — высказал свое мнение популярный исполнитель.
А вот его коллега, отец двоих детей, 66-летний Олег Газманов придерживается противоположной точки зрения.
"Рожайте, пока молодые: делайте, строгайте больше детей. Все же ребенку нужен молодой и энергичный папа, чтобы мог среагировать на подвижность своего чада. А в возрасте уже трудно угнаться за его активностью!" — цитирует Олега Газманова "Собеседник".
Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина риэлтор Лариса Копенкина высказала нейтральную позицию относительно родителей-пенсионеров. Она сказала:
"Это личное дело каждого — рожать или не рожать! — говорит Лариса. — Люди в каждом конкретном случае сами решают, нужны им дети или нет. Чем наш возраст хорош? Мы можем принимать не спонтанные решения, как в молодости, а взвешенные. Я уже сама отвыкла от пеленок, у меня ведь пока даже внуков нет. Сын никак не хочет делать меня бабушкой. А вот когда появятся внуки, тогда уже и подумаю, чтобы стать мамой".