Синие трусы Плющенко впечатлили соцсети 

Филипп Киркоров выпустил новую песню, которая обещает стать главным хитом грядущего лета. Фрагмент композиции «Цвет настроения синий» он выложил на своей странице в Instagram. Творение Кирокорова пришлось по вкусу отечественному шоу-бизнесу. Звёзды запустили флешмоб и снимают ролики, где танцуют под песню. Не стал исключением и фигурист Евгений Плющенко, который снял видео на Мальдивах, где сейчас отдыхает с супругой Яной Рудковской и детьми. На фоне морского пейзажа в голубых тонах Евгений танцует в синих плавках. Подписчики уже отметили, что спортсмен находится в отменной форме.