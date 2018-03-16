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Синие трусы Плющенко впечатлили соцсети
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Синие трусы Плющенко впечатлили соцсети 

Рамблер 13 часов назад
Филипп Киркоров выпустил новую песню, которая обещает стать главным хитом грядущего лета. Фрагмент композиции «Цвет настроения синий» он выложил на своей странице в Instagram. Творение Кирокорова пришлось по вкусу отечественному шоу-бизнесу. Звёзды запустили флешмоб и снимают ролики, где танцуют под песню. Не стал исключением и фигурист Евгений Плющенко, который снял видео на Мальдивах, где сейчас отдыхает с супругой Яной Рудковской и детьми. На фоне морского пейзажа в голубых тонах Евгений танцует в синих плавках. Подписчики уже отметили, что спортсмен находится в отменной форме.
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