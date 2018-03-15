Стас Костюшкин пожаловался на угрозы

По словам Костюшкина, после исполнения "песни про мужиков" в его адрес посыпались угрозы и обвинения. Любимым комментарием артиста стало высказывание хейтера "Давно ли сам, вырвался из гей-рабства".

Певец достаточно спокойно относится к абсурдным и откровенно глупым вопросам. Именно поэтому он пошутил, что вырвался из рабства совсем недавно, еще остались колготки и парик, которые он может одолжить нуждающимся.

Фанаты отметили, что у артиста все в порядке с чувством юмора и попросили не обращать внимание на недоброжелателей. Слушатели достаточно часто задают вопросы о сексуальной ориентации артиста, сам Костюшкин предпочитает отшучиваться, замечая, что он женат в третий раз и является отцом троих детей.