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Вскрылось неприглядное прошлое Табакова
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Вскрылось неприглядное прошлое Табакова 

Дни.ру 14 марта 2018
Журналисты раскопали интересный факт из жизни Олега Табакова. Оказывается, актер был заядлым любителем азартных игр.
Олег Павлович предпочитал проводить вечера в знаменитом столичном казино "Шангли Ла". Это заведение в прежние годы было родным домом для многих представителей богемы. Там можно было встретить Аллу Пугачеву, Андрея Разина, Артура Чилингарова и десятки других отечественных знаменитостей.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова, как рассказывают работники казино, просто по-детски обожал, свергающие яркими огоньками, слот-машины. Он мог несколько часов просидеть перед автоматом, шлепая ладошкой по кнопкам.
Однако удача не была благосклонна к артисту. Чаще всего ему не везло. Но Табаков, по словам его знакомых, приходил в казино не за деньгами, а просто снять напряжение. С наличными у артиста проблем не было. Рассказывают, что актер каждый раз приносил с собой довольно увесистую пачку долларов, а уходил с пустыми карманами. Архивное видео играющего в автоматы Олега Табакова опубликовал сайт Eg.Ru.
Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение — он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Церемония прощания с актером начнется в 09:00 мск 15 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.
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