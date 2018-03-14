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Ангарская: я мужа не била!
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Надежда Ангарская: Не смотрите на мои синие руки, я мужа не била! 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Надежда Ангарская рассказала Sobesednik.ru о том, почему с ней не разговаривал собственный сын и кто избивает ее мужа.
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская вернулась из США. В Америке она не только выступала, но и скупала местную обувь.
— В Америке был мой рай, — улыбается Надежда. — Не гастроли, а просто какая-то сказка! Настоящая мечта женщины с 42‑м размером ноги. Я в тамошних магазинах находила красивую обув­ь даже 44-го размера, представляете? Завидуйте, женщины! В России об этом можно только мечтать. Я не знаю, что сделать, чтобы у нас было так же. Там, в США, шлёпки 44-го размера стоят всего 15 долларов, и они красивые! Я не считала, сколько пар себе купила, но очень много. Затарилась основательно. Пришлось даже приобрести себе новый чемодан, чтобы поместилась вся обувь, которую набрала. Но я этому только рада! До этого уже десять лет летала с одним и тем же чемоданом. Он поцарапался и износился. Работники а­эропортов же не щадят наш багаж.
В Штаты Ангарская отправилась в компании других участниц Comedy Woman. Вопреки регулярным слухам об их распаде девушки расходиться не собираются и продолжают гастролировать вместе. А вот любимых мужчин — мужа и сына — Надежда с собой за рубеж не взяла.
— Ребенок остался здесь из-за большой разницы во времени: все-таки целых 11 часов, — говорит звезда. — Это очень тяжело для маленького человека. Конечно, я безумно по нему скучала. В Америке как получалось: я встаю, а он спит, и наоборот. Но с ним была хорошая компания: няня, бабушка и папа. Конечно, подарков ему навезла, машинок разных. Он со мной первое время даже не разговаривал. Подошла, говорю: «Смотри, что я тебе купила!» Он увидел подарок и кричит: «Хочу машину, большую машину!»
По словам Ангарской, мальчик еще не понимает, что его мама — звезда. И очень удивляется, когда видит ее по телевизору.
— Он в этот момент замирает просто, — улыбается Надежда. — Показываю ему свой клип или какие-то выпуски передачи, он смотрит и начинает будто стесняться того, что на экране — его мама. Хотя он идентифицирует меня даже в клипе, несмотря на то, что я там больше похожа на куклу. Но даже с короткими волосами узнает!
В разговоре с нами Надежда призналась: сын — лучший подарок, который она получила от мужа.
Надежда не скрывает, что в школьные годы часто колотила мальчиков-одноклассников, которые пытались над ней подшутить. В отношениях с мужем свои бойцовские качества старается не про­являть.
— Муж от меня тумаков не получает, только по жизни от судьбы! — говорит звезда. — Не смотрите, что у меня синие руки. Это я не мужа била (хохочет). В нашей семье все спокойно. Хотя был период, когда наш ребенок давал дрозда. Доставалось всем домашним, в том числе и мужу. Но сейчас этот период прошел!
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