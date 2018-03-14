Вскрылась хитрость отца Фриске с наследством

Журналисты выяснили подробности попытки отца Жанны Фриске продать ее автомобиль. Оказалось, мужчина оформил элитную иномарку на мужа младшей дочери.

Как выяснили пронырливые репортеры, перед тем, как выставить автомобиль на продажу, его переоформили на имя мужа Натальи Фриске Сергея Вшивкова. Этой примечательной информацией поделился с общественностью РЕН ТВ . Якобы только после переоформления объявление о продаже Range Rover было обнародовано.

Напомним, событие получило огласку благодаря беспокойству гражданского мужа Жанны Фриске телеведущего Дмитрия Шепелева . Узнав о продаже элитной иномарки, он обратился в полицию, поскольку уверен, что машина частично принадлежит и их с артисткой сыну Платону.

Журналисты связались с отцом Жанны Фриске.

"Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука", — заявил Владимир Борисович в беседе с представителями СМИ.

При этом он заявил, что Шепелев "сразу положил глаз" на машину.

Отметим, что противостояние между родными Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает Дмитрий.

"В какой-то момент выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал: "Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!" Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: "Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!" — рассказал Фриске. И если Шепелев не вступает в открытую конфронтацию с родителями своей любимой женщины, то родственники артистки не скрывают своей неприязни к шоумену. К примеру, недавно Владимир Фриске рассказал, как его неудавшийся зять предпринял попытку самоубийства на поминках певицы.

Мужчина уверен, что это была симуляция.