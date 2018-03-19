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Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
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Cкончался сорвавшийся с высоты акробат цирка Запашного 

Рамблер 3 часа назад
В ночь на 19 марта в Элисте скончался акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов. Об этом сообщается на странице цирка в соцсети «ВКонтакте».
>> Акробат из Цирка Запашного сорвался с трапеции
Представители цирка рассказали, что артист умер перед транспортировкой в Ростов-на-Дону из-за остановки сердца.
«Очень тяжело писать и осознавать данную весть… <…> Искренне соболезнуем родным Антона…» — сказано в сообщении.
Мартынов сорвался с высоты 24 февраля, когда показывал номер вместе со своим братом-близнецом. Молодые люди выполняли трюки на тросе под потолком. Во время спуска акробат упал на арену. СМИ писали, что этот номер акробатов считался одним из самых опасных в программе цирка: для более «эффектного» выполнения трюков артисты отказались от страховки.
После падения Мартынова отправили в реанимацию. Позже заместитель директора цирка по организации гастролей Парвиз Гаджиев заявил, что акробат получил травму головы. Результаты КТ показывали, что гематомы уменьшаются. Сообщалось, что состояние артиста «изменилось в лучшую сторону». Аскольд Запашный, двоюродный брат Мстислава Запашного, говорил, что у Мартынова диагностировали разрыв легкого, двойной перелом позвоночника и ушиб мозга.
По одной из версий, причиной падения мог стать ремень, вышедший из карабина.
 Ещё 32 источника 
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