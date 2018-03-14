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Минаев назвал Рынску насекомым
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Сергей Минаев назвал Божену Рынску насекомым 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный редактор русского Esquire Сергей Минаев назвал журналистку Божену Рынску насекомым за ее рассуждения о выгодном замужестве.
«Каждый раз удивляюсь какое же Божена насекомое. И каждый раз как первый раз», — написал Сергей Минаев в своем telegram-канале, приведя скриншот поста журналистки Божены Рынски о том, что женщина может кичиться замужеством только в том случае, если муж может ее содержать, об этом она написала в Facebook.
По ее мнению, роды тоже не показатель успешности. «Потому что это физиологический акт, доступный 98% самок. Считово только если вырос порядочный, успешный человек. Если самка смогла дать ребенку душевное здоровье и будущее. В противном случае рожать — преступление и уж точно минус очки».
В комментариях журналистке задали вопрос, не считала ли она себя ущербной из-за того, что не была замужем, на что Рынска ответила:
«Мы давно заключили партнерское соглашение, в некоторых странах это можно. Я получила бумагу и матактивы, по которой мне что-то причитается если не дай бог, что. И сейчас мы женимся. Я чувствовала себя ущербно, пока никто не брал ответственность за меня. Пока мне не на кого было опереться. Вот тут ужасно беззащитно себя чувствовала. НО штампом это не регулируется, увы. Мы знаем кучу мужей, которые никак не несут ответственность за семью, мой папаша тому яркий пример. И зачем такое замужество?»
Напомним, ранее Рынска сравнила пострадавших от домогательств с забором.
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