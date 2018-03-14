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Стал известен размер наследства Табакова
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Стал известен размер наследства Табакова 

Рамблер 1 час назад
Портал «Дни.ру» рассказал, какое наследство оставил скончавшийся режиссер Олег Табаков.
По информации портала, Народный артист СССР владел тремя квартирами в Москве площадью 164, 116 и 68 квадратных метров, примерная стоимость которых оценивается в 200 миллионов рублей.
Также бывшему художественному руководителю МХТ имени Чехова принадлежал загородный дом с пятью террасами на участке в два гектара в подмосковном поселке Кино. В гостиной дома расположена мягкая антикварная мебель красно-золотого цвета и камин. Дом без внутреннего убранства может стоить 400 миллионов рублей.
Кроме того, из данных Министерства культуры России известно, что в последнее время Табаков зарабатывал по 935 тысяч рублей в месяц лишь на постах директора и худрука МХТ имени Чехова, которые совмещал.
Наконец, ранее СМИ сообщали, что артист мог хранить 677 миллионов рублей в банке «Клиентский», бывшее руководство которого было обвинено в хищениях у вкладчиков.
Олег Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа. В ноябре прошлого года он был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Там ему сделали экстренную операцию. В декабре СМИ сообщали, что острый воспалительный процесс деструктивной пневмонии миновал, а режиссер был переведен из реанимации в обычную палату. Тогда врачи оценивали срок его излечения в один месяц. Спустя неделю стало известно о значительном ухудшении состояния артиста, а в конце месяца о том, что он введен в искусственную кому.
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