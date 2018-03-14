Пропавшая дочь Распутиной нашлась

Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась у собственной матери

Напомним, что в начале марта в СМИ появилась информация о том, что дочь Маши Распутиной и Владимира Ермакова Лида пропала без вести. Сводный брат девушки Алексей организовал активные поиски, но они не увенчались успехом. Родные и друзья гадали, что могло стать причиной пропажи девушки. Вполне возможно, что Лида очень переживала из-за недавней смерти отца. Все это время у нее был выключен телефон — на не выходила на связь ни с кем из знакомых.

«Виктор Евстафьевич сказал, что она у мамы. Все, мы все успокоились. А брат просто по-человечески беспокоился, потому что она не подала заявление», — рассказала Ольга в эфире программы "Пусть говорят". Спустя некоторое время дочь знаменитой певицы все же нашлась. Как рассказала знакомая Владимира Ермакова артистка Ольга Мюнхаузен, сейчас с Лидой все хорошо. Все это время она находилась у матери.

Отметим, что Маша Распутина начала общаться со своей дочерью лишь в 2016 году — до этого у родственниц были серьезные разногласия. Лида то и дело рассказывала небылицы о своей знаменитой матери, которые очень обижал Распутину. Пару лет назад женщины смогли помириться — сейчас Маша во всем помогает дочери.