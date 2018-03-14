Евгений Осин замерзает в своей квартире

Певца Евгения Осина продолжают преследовать неприятности. Некогда популярный исполнитель уже не первый год борется с алкогольной зависимостью. Теперь Евгений, прославивший плачущую девочку, замерзает в собственном жилье — уже несколько дней в его квартире отключено отопление. 53-летний мужчина прошлым летом рассказал о своих проблемах в нескольких ток-шоу и даже начал лечение, но, очевидно, справиться с напастью ему не удалось, а некоторое время назад у Евгения начали отказывать ноги. Усугубляют состояние артиста и личные проблемы — с ним отказывается общаться дочь.