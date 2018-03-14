Рынска рассказала о домогательствах

Рынска: У меня нет ни одной подруги, которая не страдала бы от домогательств

«У меня нет ни одной подруги, которая не страдала бы от домогательств. Близкая подруга была вынуждена уйти с работы, а у нее была блестящая карьера, потому что ее реально терроризировал начальник. Между прочим, европеец», — написала Рынска. Журналистка Божена Рынска предположила, что каждая женщина хотя бы раз в свое жизни сталкивалась с домогательствами, и рассказала о своей подруге, которой пришлось уволиться из-за некорректного поведения начальника.

«А теперь представьте себе, сколько мужчин, какое количество, практикуют домогательства, если у меня нет ни одной непострадавшей прямо или косвенно, подруги», — подчеркнула она. По ее словам, ее подруга решила уволиться после того, как «обнаружила язык начальника у себя в ухе». «Оправиться от этого карьерного удара не может до сих пор», — добавила Рынска в Facebook.

Рынска также предложила, чтобы девушки, которые никогда не сталкивались с домогательствами, написали ей. «Не стесняйтесь, если вас не домогались, это не значит, что вы страшная. Это значит, что у вас папа — Сечин или Путин, или очень жесткие, крепкие личностные границы. Внешность домогателю никогда не помеха», — добавила она.

Ранее Рынска обвинила адвоката Михаила Борщевского в домогательствах, сообщив, что от его приставаний якобы пострадала не только она.