Рынска рассказала о домогательствах

Журналистка Божена Рынска предположила, что каждая женщина хотя бы раз в свое жизни сталкивалась с домогательствами, и рассказала о своей подруге, которой пришлось уволиться из-за некорректного поведения начальника.
«У меня нет ни одной подруги, которая не страдала бы от домогательств. Близкая подруга была вынуждена уйти с работы, а у нее была блестящая карьера, потому что ее реально терроризировал начальник. Между прочим, европеец», — написала Рынска.
По ее словам, ее подруга решила уволиться после того, как «обнаружила язык начальника у себя в ухе». «Оправиться от этого карьерного удара не может до сих пор», — добавила Рынска в Facebook.
«А теперь представьте себе, сколько мужчин, какое количество, практикуют домогательства, если у меня нет ни одной непострадавшей прямо или косвенно, подруги», — подчеркнула она.
Рынска также предложила, чтобы девушки, которые никогда не сталкивались с домогательствами, написали ей. «Не стесняйтесь, если вас не домогались, это не значит, что вы страшная. Это значит, что у вас папа — Сечин или Путин, или очень жесткие, крепкие личностные границы. Внешность домогателю никогда не помеха», — добавила она.
Ранее Рынска обвинила адвоката Михаила Борщевского в домогательствах, сообщив, что от его приставаний якобы пострадала не только она.
Тема домогательств вновь стала актуальной после того, как в некорректном поведении обвинили депутата Леонида Слуцкого. Об этом заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова. Глава департамента информации и печати МИД Мария Захарова также рассказала, что ей пришлось сделать замечание Слуцкому за его неподобающее поведение.
Блогер Кристина Потупчик попросила Генпрокуратуру проверить действия депутата и возбудить против него уголовное дело, а думская комиссия по этике попросила депутата Слуцкого объяснить жалобы на домогательства с его стороны.
Позже журналистка Радио «Свобода» Дарья Комарова обвинила в домогательствах актера, режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. Тем самым она хотела поддержать коллег, которые заявили о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.