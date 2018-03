У Майли Сайрус требуют $300 млн за плагиат

У американской певицы Майли Сайрус и ее лейбла RCA Records требуют $300 млн за плагиат песни, сообщает Reuters

Иск в суд США подал ямайский музыкант Майкл Мэй, выступающий под псевдонимом Flourgon.

Он утверждает, что хит Сайрус "We Can't Stop" 2013 года очень напоминает песню "We Run Things", записанную им в 1988-м.

По словам Мэя, его композицию любят поклонники регги по всему миру.

Представители Сайрус пока не прокомментировали ситуацию.