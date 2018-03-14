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У Майли Сайрус требуют $300 млн
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У Майли Сайрус требуют $300 млн за плагиат 

Газета.Ru 14 марта 2018
У американской певицы Майли Сайрус и ее лейбла RCA Records требуют $300 млн за плагиат песни, сообщает Reuters.
Иск в суд США подал ямайский музыкант Майкл Мэй, выступающий под псевдонимом Flourgon.
Он утверждает, что хит Сайрус "We Can't Stop" 2013 года очень напоминает песню "We Run Things", записанную им в 1988-м.
По словам Мэя, его композицию любят поклонники регги по всему миру.
Представители Сайрус пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что режиссер Гильермо дель Торо отреагировал на обвинения в плагиате в его фильме "Форма воды".
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