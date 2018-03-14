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Умер Стивен Хокинг
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Умер Стивен Хокинг 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни, сообщает в среду, 14 марта, The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.
«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.
Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.
Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».
Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле. Признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу, стали проявляться у Хокинга в начале 1960-х, когда ему было чуть больше 20 лет.
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