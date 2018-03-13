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Названа причина смерти Графа
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Актер Граф умер от рака 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: на съемках фильма "Чужой"
Артист Олег Граф, известный зрителям по сериалам "Склифосовский" и "Универ", скончался 12 марта. О причине смерти мужчины стало известно только сегодня.
Актера запомнили по ролям второго плана во многих фильмах и сериалах. Последней его последней работой стала роль Олега Барона в фильме "Требуется вождь".
>> Умер актер Олег Граф
О причинах смерти мужчины ничего не было известно, близкие Графа никак не комментировали случившееся. Мать актера все же рассказала, что около полутора лет Олег боролся с онкологией, передает Teleprogramma.pro.
Многие друзья и коллеги даже не подозревали, что артист страдает столь страшным заболеванием. К сожалению, вылечиться ему так и не удалось. Похороны актера состоятся 14 марта, на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.
Олег Граф не дожил до своего пятидесятилетия буквально полгода. В 1991 году он окончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Однако из-за развала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране, из актерской профессии Олег был вынужден уйти.
В 2004 году Олег Граф, окончив Московский государственный университет сервиса, получил новую специальность психолога. Однако сильное стремление к творческой реализации победила: в 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступив в Московский государственный университет культуры и искусств (институт дополнительного профессионального образования) в мастерскую Виктора Тимофеевича Сурикова, где учился на режиссера театра.
Как режиссер, Олег Граф поставил на сцене Театра на Бутырке спектакли: "Про непослушного Зайчонка", "Олимпиада", "Воспитанница". Худрук и директор театра Виктор Суриков, комментируя смерть актера, отметил, что Граф был очень трогательным и нежным человеком.
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