Максим Виторган вывел взрослую дочь в свет 

Известный актер Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от первого брака. Звездный папа и его наследница вместе посетили российскую премьеру фильма «Тебя никогда здесь не было». 21-летняя Полина, как и ее отец, выбрала для светского мероприятия простой, но стильный наряд.
Фотоснимком с дочерью Максим Виторган поделился в личном блоге.
Взрослые дети — это одно удовольствие… А не взрослые — другое…
с юмором подписал кадр актер.
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 13, 2018 в 10:51 PDT Напомним, юная Полина родилась в 1996 году, в первом браке Максима Виторгана, с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. В этих же отношениях в 2000 году появился на свет сын Даниил.
С 2013 года актер женат в третий раз, на телеведущей, журналистке, светской львице Ксении Собчак. В 2016 году у пары родился сын Платон.
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 8, 2018 в 10:28 PST Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 1, 2018 в 7:06 PST Фото: Instagram
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