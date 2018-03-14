Ещё
Максим Виторган вывел взрослую дочь в свет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Виторган вывел взрослую дочь в свет 

Letidor.ru 14 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Известный актер Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от первого брака. Звездный папа и его наследница вместе посетили российскую премьеру фильма «Тебя никогда здесь не было». 21-летняя Полина, как и ее отец, выбрала для светского мероприятия простой, но стильный наряд.
Фотоснимком с дочерью Максим Виторган поделился в личном блоге.
Взрослые дети — это одно удовольствие… А не взрослые — другое…
с юмором подписал кадр актер.
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 13, 2018 в 10:51 PDT  Напомним, юная Полина родилась в 1996 году, в первом браке Максима Виторгана, с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. В этих же отношениях в 2000 году появился на свет сын Даниил.
С 2013 года актер женат в третий раз, на телеведущей, журналистке, светской львице Ксении Собчак. В 2016 году у пары родился сын Платон.
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 8, 2018 в 10:28 PST  Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 1, 2018 в 7:06 PST  Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Сын Ирины Лобачевой не разрешал ей выйти замуж за молодого избранника Подписчики Аллы Пугачевой восхитились танцами ее младшей дочери Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой поразила знанием французского языка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля491
Порошенко предложили заткнуться в ответ104
Джонсон отказался пожимать руку послу России406
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»77
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение