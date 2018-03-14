Максим Виторган вывел взрослую дочь в свет

Известный актер Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от первого брака. Звездный папа и его наследница вместе посетили российскую премьеру фильма «Тебя никогда здесь не было». 21-летняя Полина, как и ее отец, выбрала для светского мероприятия простой, но стильный наряд.

Фотоснимком с дочерью Максим Виторган поделился в личном блоге.

Взрослые дети — это одно удовольствие… А не взрослые — другое…

с юмором подписал кадр актер.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 13, 2018 в 10:51 PDT Напомним, юная Полина родилась в 1996 году, в первом браке Максима Виторгана, с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг . В этих же отношениях в 2000 году появился на свет сын Даниил.

С 2013 года актер женат в третий раз, на телеведущей, журналистке, светской львице Ксении Собчак . В 2016 году у пары родился сын Платон.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 8, 2018 в 10:28 PST Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 1, 2018 в 7:06 PST Фото: Instagram

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