Бузову решили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы

Ветераны решили выдвинуть Ольгу Бузову кандидатом в мэры Москвы

Партия ветеранов России рассматривает возможность выдвижения известной российской теле— и радиоведущей, модели, певицы, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих в сентябре этого года выборах. Об этом «ФедералПресс» стало известно от источника в партии.

«В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы. Ольга Бузова из семьи военнослужащих. В свое время она окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом. Имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», — заявил Резяпов. Как пояснил председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов, выбор сделан неслучайно.

По словам политика, решение о выдвижении Бузовой в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. «Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение. Давайте дождемся заседания президиума», — отметил Ильдар Резяпов.

Сама теледива Ольга Бузова от комментариев пока воздерживается, но наличие предложения от партии ветеранов России не отрицает.