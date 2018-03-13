ФБР отказали в общении с Рыбкой 

Федеральное бюро расследований США сделало попытку встретиться со скандально известной россиянкой Настей Рыбкой с тайской тюрьме, сообщает CNN.
По информации канала, агенты ФБР запросили у иммиграционной службы Таиланда встречу с Рыбкой сразу после того, как она заявила, что обладает информацией о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.
Как рассказал каналу высокопоставленный тайский чиновник, запрос был отклонен, так как местное законодательство позволяет встречаться с задержанными лишь их родственникам и юристам.
Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. Несколько дней спустя девушка через социальные сети обратилась к американским журналистам, пообещав в обмен на «выкуп» из тайской тюрьмы рассказать им о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом, а также о том, как Россия «повлияла» на выборы в Соединенных Штатах. Позже Рыбка написала письмо в консульство США, в котором попросила политического убежища. В письме она сообщила, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой представляет «риск» для ее жизни.
Ранее Рыбка стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.