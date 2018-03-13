Ещё
ФБР отказали в общении с Рыбкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФБР отказали в общении с Рыбкой 

Рамблер 1 час назад
Федеральное бюро расследований США сделало попытку встретиться со скандально известной россиянкой Настей Рыбкой с тайской тюрьме, сообщает CNN.
>> «Девушка без принципов». Подруга о Рыбке
По информации канала, агенты ФБР запросили у иммиграционной службы Таиланда встречу с Рыбкой сразу после того, как она заявила, что обладает информацией о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.
Как рассказал каналу высокопоставленный тайский чиновник, запрос был отклонен, так как местное законодательство позволяет встречаться с задержанными лишь их родственникам и юристам.
Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. Несколько дней спустя девушка через социальные сети обратилась к американским журналистам, пообещав в обмен на «выкуп» из тайской тюрьмы рассказать им о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом, а также о том, как Россия «повлияла» на выборы в Соединенных Штатах. Позже Рыбка написала письмо в консульство США, в котором попросила политического убежища. В письме она сообщила, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой представляет «риск» для ее жизни.
Ранее Рыбка стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрипаля могла отравить Украина275
«Сожалею, что я вас всех не расстрелял»148
В семье Фриске произошел новый скандал35
Погибший родственник Лозы никого не спасал38
Крым отказался от помощи Собчак100
Видео
05:08
Скрипаля могла отравить Украина
В мире Украина
02:54
В Сети появилось якобы завещание Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Грузовик въехал в подземный переход в Москве
Происшествия ДТП
01:22
Ликсутов рассказал о планах по развитию МЦД
Новости Москвы
00:23
Ревнивец убил соперника в ТЦ Сургута
Происшествия Криминал
00:55
У Кудрявцевой нашелся защитник в скандале с Малиновской
Шоу-бизнес
00:42
ФБР отказали в общении с Рыбкой
Шоу-бизнес Происшествия
01:51
Фрегат «Адмирал Эссен» отстрелялся «Калибрами»
Общество Армия
00:39
Бойкотирующих выборы припугнули Анжелой
Политика Общество
01:57
Работников столичного автосалона поставили к стене
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение