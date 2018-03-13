ФБР отказали в общении с Рыбкой

По информации канала, агенты ФБР запросили у иммиграционной службы Таиланда встречу с Рыбкой сразу после того, как она заявила, что обладает информацией о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.

Как рассказал каналу высокопоставленный тайский чиновник, запрос был отклонен, так как местное законодательство позволяет встречаться с задержанными лишь их родственникам и юристам.

Анастасия Вашукевич , более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга. Несколько дней спустя девушка через социальные сети обратилась к американским журналистам, пообещав в обмен на «выкуп» из тайской тюрьмы рассказать им о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом , а также о том, как Россия «повлияла» на выборы в Соединенных Штатах. Позже Рыбка написала письмо в консульство США, в котором попросила политического убежища. В письме она сообщила, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой представляет «риск» для ее жизни.