У Кудрявцевой нашелся защитник в скандале с Малиновской

У Кудрявцевой нашелся неожиданный защитник в скандале с Малиновской

Лера Кудрявцева и Маша Малиновская попали в скандал. Интернет-пользователи обвинили ведущую в том, что она оказалась на шоу "Секрет на миллион" "по блату" — дескать ее пригласили только из-за дружбы с Лерой Кудрявцевой. Однако у самой Леры нашелся защитник, который объяснил, что к выбору героя ведущая не имеет никакого отношения.

Очередной выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" получил множество комментариев. На сей раз звездной гостьей оказалась Маша Малиновская, некогда популярная ведущая, которая сейчас зарабатывает ди-джейскими сетами и колесит по стране с гастролями. Многие зрители раскритиковали Малиновскую. Дескать, некогда гламурная блондинка потеряла лоск, поправилась и имеет маленький словарный запас.

Досталось и Лере Кудрявцевой. Ее обвинили в том, что та нарочно "протащила" на шоу свою подружку, чтобы помочь ей выйти из тени и снова обрести популярность. И если Маша Малиновская достойно вышла из ситуации, с сарказмом отреагировав на критику, то Лера Кудрявцева молчит. Однако у нее неожиданно нашелся защитник. Это член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Только никогда не участвовавшие в качестве гостей на телевидении люди могут говорить о том, что ведущие могут протаскивать на рейтинговые шоу своих любимчиков. Телевидение это очень сложный механизм и приглашение гостей находится уж точно не в руках ведущих", — заявил Манукян. Он сообщил, что присутствовал на съемках ток-шоу Леры Кудрявцевой и, по его словам, она не имеет никакого отношения к отбору героев.

"Ведущие никак не могут влиять на выбор гостей", — заключил специалист. Он объяснил, что у каждой передачи есть своя команда, которая готовит выпуск, и ведущие с ней не пересекаются.