Погибший родственник Лозы никого не спасал

Лоза рассказал, кто спас женщину от собак в Подмосковье

Музыкант Юрий Лоза рассказал, что молодой человек его племянницы, которого разорвали собаки в Подмосковье, не спасал женщину, это сделал другой мужчина.

"По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем", — написал на своей странице в Facebook музыкант. Ранее Лоза сообщил, что его племянница беременна от молодого человека, которого загрызли собаки в подмосковной Истре, и что он погиб, спасая женщину от стаи собак.

Тем не менее, как считает Лоза, "это дела не меняет".

"Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях", — добавил музыкант.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать. Как сообщалось в понедельник в Telegram-канале СК РФ, возбуждено уголовное дело о халатности.