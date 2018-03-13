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Погибший родственник Лозы никого не спасал
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Лоза рассказал, кто спас женщину от собак в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза рассказал, что молодой человек его племянницы, которого разорвали собаки в Подмосковье, не спасал женщину, это сделал другой мужчина.
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Ранее Лоза сообщил, что его племянница беременна от молодого человека, которого загрызли собаки в подмосковной Истре, и что он погиб, спасая женщину от стаи собак.
"По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем", — написал на своей странице в Facebook музыкант.
Тем не менее, как считает Лоза, "это дела не меняет".
"Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях", — добавил музыкант.
Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту проводится проверка.
Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать. Как сообщалось в понедельник в Telegram-канале СК РФ, возбуждено уголовное дело о халатности.
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