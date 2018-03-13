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Лоза раскрыл новые подробности семейной трагедии
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Юрий Лоза раскрыл новые подробности гибели возлюбленного его беременной племянницы 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Несколько дней назад в городе Истра на женщину, которая возвращалась домой, напала стая бездомных собак. Ей на помощь пришел молодой человек, который попытался отогнать животных. В итоге 19-летний парень погиб. При этом, как выяснилось позже, молодой человек, которого звали Олег Шушунов, готовился вскоре стать отцом. Олег являлся возлюбленным племянницы знаменитого артиста Юрия Лозы.
Юрий был шокирован произошедшим и недавно поделился с журналистами новыми подробностями трагедии.
«По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем, но это дела не меняет, ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях», — поделился певец.
Сейчас Юрий старается поддержать свою племянницу, которая ждет ребенка от погибшего Олега. Он надеется, что девушка сможет справиться с горем, а также намерен сделать все возможное, чтобы обезопасить жителей города от агрессивных собак, сообщает "СтарХит".
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