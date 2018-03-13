Лоза раскрыл новые подробности семейной трагедии

«По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем, но это дела не меняет, ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях», — поделился певец.

Юрий был шокирован произошедшим и недавно поделился с журналистами новыми подробностями трагедии.