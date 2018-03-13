«Ужасно!»: Аллегрова разочаровала фанатов

Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой

Императрица отечественной сцены Ирина Аллегрова не оправдала надежд множества поклонников. Выступление артистки в Санкт-Петербурге возмущенные фанаты раскритиковали в пух и прах.

"Полное фанерное г***о!" — заявил на своей страничке в Instagram один из фанатов артистки. Концерт Ирины Аллегровой в Ледовом дворце не задался еще до его начала. Свое выступление артистке пришлось перенести на день, а когда возбужденные поклонники наконец оказались в зале, то услышали совсем не то, на что рассчитывали.

"Люди идут на концерт, чтобы слушать песни, которые они любят и знают! Последнюю половину концерта люди вставали и уходили! Если хочешь представить новые песни — так представь их на телевидении, чтобы люди знали, что они идут слушать. Шоу вообще не было. Переоделась один раз, и слава богу. Тут обсуждать даже нечего". Он объяснил, что, мол, весь зал просил Аллегрову спеть "Императрицу" и "Угонщицу", но она исполнила нечто совсем другое: якобы со сцены прозвучали странные, непонятные и незнакомые песни, передает сайт "Комсомольская правда". Издание приводит слова возмущенного фаната:

Прочие поклонники оказались с ним солидарны.

"Ужасно, А не концерт. Шли отдохнуть… Новые песни вообще не разобрать слова, а из старых пару песен. Разочаровала Ирина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", Жаль, что старых песен было всего 3 (очень ждали их и не дождались (", "Да действительно не хватило старых песен", "Из старых песен только "Привет Андрей", а где остальные? Надеялся зажечь на концерте, но увы; посмотрел вокруг — почти весь зал сидит, поспрашивал вокруг — все ждут старых веселых песен. Концерт неплохой, но хотелось другого", — высказали свое недовольство фанаты.

Впрочем, большинство поклонников осталось под приятным впечатлением от концерта Ирины Аллегровой. Они поддержали "императрицу" в ее желании развиваться, а не стоять на месте, искать новые музыкальные ходы и удивлять зрителей.