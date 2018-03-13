«Зал сползал под кресла и хохотал»: Меньшов поделился воспоминаниями о Табакове

Вчера днем скончался Олег Табаков . Последние несколько месяцев своей жизни он провел в больнице. Сообщалось, что у руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" произошел сердечный приступ и было принято решение, отключить его от аппаратов жизнеобеспечения. Для многих трагическое известие стало настоящим ударом. Звезды шоу-бизнеса выразили свои соболезнования родным артиста, а Владимир Путин назвал смерть Табакова невосполнимой утратой для всей страны.

Своими воспоминаниями об Олеге Павловиче поделился Владимир Меньшов , который не раз с ним работал. Оскароносный режиссер не стал скрывать, что восхищался артистом с "первой минуты", когда в молодости увидел картину «Шумный день» с его участием. Позже он переехал в столицу и часто бывал в театре "Современник", где смотрел спектакли с Табаковым и его симпатия к нему все больше росла. Неожиданным сюрпризом для Меньшова стала возможность поработать с легендарным артистом. Произошло это во время съемок его дебютного фильма «Розыгрыш».

«Я попросил Олега сыграть его (отца одного из героев — прим.ред.), и он легко согласился. Такое ощущение, что он любил сниматься», — поделился воспоминаниями Владимир Валентинович.

Также Табаков выручил Меньшова, когда согласился сняться в его культовой картине «Москва слезам не верит» в роли Володи, женатого любовника Катерины. По словам режиссера, другие звезды советского кино не соглашались исполнить эту роль. Так Вячеслав Тихонов считал, что сыграть этого персонажа будет для него унизительно. Меньшов также ни мог не отметить Олега Павловича в роли алкоголика Суходрищева в киноленте «Ширли-Мырли».

«Это был редкий случай, когда зал в прямом смысле этого слова сползал под кресло и хохотал, глядя на него. Олег Николаевич Ефремов правда говорил, что это он сделал ему эту роль. Но это был шедевр», — рассказал Владимир Валентинович изданию "Комсомольская правда".

Также режиссер признался, что до последнего надеялся, что артист сможет побороть болезнь, но этого не произошло.