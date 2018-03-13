Врачи рассказали о состоянии Гаркалина

Врачи рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

"Состояние пациента оценивается как средней тяжести, находится он по-прежнему в отделении острых эндотоксикозов", — сказал собеседник агентства. Советский и российский актёр, народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему остаётся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского во вторник.

Ранее сообщалось, что Гаркалин находится в общей реанимации в тяжелом состоянии. Дочь артиста Ника сообщила РИА Новости, что Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На минувшей неделе он был переведен из экстренной реанимации в общую.

Также СМИ сообщали, что 63-летнему Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.