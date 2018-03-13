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Джуна предсказала судьбу России
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Джуна предсказала судьбу России 

Рамблер 2 часа назад
Ясновидящая Джуна Давиташвили перед смертью предсказала судьбу России.
Согласно последнему предсказанию Джуны, Россия переживет все кризисы и войдет в светлое будущее. Джуна была уверена, что Россию любит Бог, и он убережет страну от больших бед.
>> Шесть загадок Джуны Давиташвили
Джуна предсказывала и конфликт на Украине: говорила, что если война не закончится в течение двух месяцев, в противостоянии будет участвовать весь мир. Действительно, из-за ситуации на Украине началась санкционная война, и России приходится противостоять Западу уже четыре года.
В последнем предсказании целительницы говорится о том, что России пора «сеять поле». После введения экономических санкций в России начали восстанавливать сельскохозяйственную отрасль, чтобы обеспечить импортозамещение.
Джуна Давиташвили умерла в 2015 году в возрасте 66 лет от инсульта.
 Ещё 2 источника 
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