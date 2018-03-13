Табаков мог болеть раком

Скончавшийся режиссер Олег Табаков был болен раком, заявил «Собеседнику» источник из его окружения.

По словам собеседника издания, бывший художественный руководитель МХТ имени Чехова страдал от рака предстательной железы. Состояние Народного артиста СССР ухудшилось еще три года назад — он ослаб, сильно постарел и начал реже бывать в театре, в котором совмещал должности директора и худрука.

Кроме того, неназванный источник рассказал, что незадолго до смерти Табаков впал в кому, а в его организме начали образовываться метастазы.

Издание подчеркивает, что не может поручиться за истинность слов своего собеседника, так как данная информация не подтверждена официально.

Олег Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа. В ноябре прошлого года он был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Там ему сделали экстренную операцию. В декабре СМИ сообщали, что острый воспалительный процесс деструктивной пневмонии миновал, а режиссер был переведен из реанимации в обычную палату. Тогда врачи оценивали срок его излечения в один месяц. Спустя неделю стало известно о значительном ухудшении состояния артиста, а в конце месяца о том, что он введен в искусственную кому.