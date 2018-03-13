Умер Олег Граф 

Российский актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет, передает НСН. Причины смерти актера не сообщаются.
1/9 Актер окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. После развала СССР он ушел из профессии, но вернулся в кино в 2013 году
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kino-teatr.ru
2/9 Олег Граф был занят в постановках Театра на Бутырке, несколько спектаклей театра он поставил в качестве режиссера.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно
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"С днём рождения, Москва!"
3/9 Граф в основном исполнял роли второго плана. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Дело врачей», «Пятая стража», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение», «Универ». «Новая общага» и других. На фото: на съёмках фильма "Чужой"
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kino-teatr
4/9 Его героями часто были врачи, эксперты-криминалисты и бухгалтеры
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"ЗАГС" (2013)
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"Событие" (2013)
6/9 В документальном фильме «Освобождение Европы» Граф сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна, а в ленте «Нулевая Мировая» — Николая I
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"Освобождение Европы" (2015)
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"Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса" (2015)