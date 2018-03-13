Умер Олег Граф 

1/9 Актер окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. После развала СССР он ушел из профессии, но вернулся в кино в 2013 году Фото: kino-teatr.ru

2/9 Олег Граф был занят в постановках Театра на Бутырке, несколько спектаклей театра он поставил в качестве режиссера. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно Фото: "С днём рождения, Москва!"

3/9 Граф в основном исполнял роли второго плана. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Дело врачей», «Пятая стража», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение», «Универ». «Новая общага» и других. На фото: на съёмках фильма "Чужой" Фото: kino-teatr

4/9 Его героями часто были врачи, эксперты-криминалисты и бухгалтеры Фото: "ЗАГС" (2013)

5/9 Фото: "Событие" (2013)

6/9 В документальном фильме «Освобождение Европы» Граф сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна, а в ленте «Нулевая Мировая» — Николая I Фото: "Освобождение Европы" (2015)

7/9 Фото: "Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса" (2015)

8/9 Фото: "Требуется вождь" (2017)