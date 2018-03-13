Ещё
Умер Олег Граф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Олег Граф 

Рамблер 1 час назад
Российский актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет, передает НСН. Причины смерти актера не сообщаются.
1/9  Актер окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. После развала СССР он ушел из профессии, но вернулся в кино в 2013 году
Фото:
2/9  Олег Граф был занят в постановках Театра на Бутырке, несколько спектаклей театра он поставил в качестве режиссера. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно
Фото:
3/9  Граф в основном исполнял роли второго плана. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Дело врачей», «Пятая стража», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение», «Универ». «Новая общага» и других. На фото: на съёмках фильма "Чужой"
Фото:
4/9  Его героями часто были врачи, эксперты-криминалисты и бухгалтеры
Фото:
5/9 
Фото:
6/9  В документальном фильме «Освобождение Европы» Граф сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна, а в ленте «Нулевая Мировая» — Николая I
Фото:
7/9 
Фото:
8/9 
Фото:
9/9 
Фото:
Олег Граф снимался в кино с 2013 года. Среди наиболее известных работ актера — Эдуард Рогов в фильме «Дело врачей», патологоанатом Вилен Усов в сериале «Пятая стража», Виктор в сериале «Психологини».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина потеряла Савченко234
«Там что-то произошло»: «Роскосмос» признал аномалию156
Опубликовано тайное интервью Табакова7
Кому и насколько? Бюджетникам повысили зарплату158
Грузовик въехал в подземный переход в Москве7
Видео
02:54
В Сети появилось якобы завещание Табакова
Шоу-бизнес
00:59
На Ямале белый медведь забрел в поселок
Происшествия
Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
Катастрофы Войска
00:30
Еда доводит сову до исступления
Общество
00:23
Декрет для мужчин станет обязательным в Беларуси
Общество
00:51
Фура влетела в пешеходный переход на Ленинградке
Происшествия Новости Москвы
00:41
Попытка убийства девушки попала на видео
Происшествия Криминал
01:00
Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля
Политика В мире
03:19
Москву ждут три бедствия подряд
Новости Москвы Статьи
03:23
Стало известно, где похоронят Табакова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение