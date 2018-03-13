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Сигал хочет проголосовать на выборах президента России
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Сигал выразил желание проголосовать на выборах президента России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Голливудский актер и продюсер с российским паспортом Стивен Сигал хотел бы, но не сможет проголосовать на выборах президента России, так как 18 марта будет находиться в штате Аризона, далеко от российских диппредставительств, сообщил РИА Новости агент артиста Анар Рейбанд.
"Он (Сигал) физически не сможет (проголосовать), потому что он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы (проголосовать)… но у него физически нет такой возможности", — пояснил Рейбанд.
Штат Аризона ранее входил в консульский округ Сан-Франциско, однако после закрытия генконсульства РФ в этом городе по требованию американской стороны этот регион теперь относится к генконсульству в Хьюстоне.
Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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