Сигал хочет проголосовать на выборах президента России

Сигал выразил желание проголосовать на выборах президента России

"Он (Сигал) физически не сможет (проголосовать), потому что он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы (проголосовать)… но у него физически нет такой возможности", — пояснил Рейбанд. Голливудский актер и продюсер с российским паспортом Стивен Сигал хотел бы, но не сможет проголосовать на выборах президента России, так как 18 марта будет находиться в штате Аризона, далеко от российских диппредставительств, сообщил РИА Новости агент артиста Анар Рейбанд.

Штат Аризона ранее входил в консульский округ Сан-Франциско, однако после закрытия генконсульства РФ в этом городе по требованию американской стороны этот регион теперь относится к генконсульству в Хьюстоне.

Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.

Выборы президента России пройдут 18 марта.