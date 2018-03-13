Цымбалюк-Романовская ударила известного режиссера

Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что она заперла бывшего мужа в его кабинете в театре, после чего Джигарханяну понадобилась медицинская помощь. Режиссер также назвал Виталину мерзавкой.

После этого Цымбалюк-Романовская потребовала Рудинштейна встать и выйти из студии, а затем подошла к режиссеру сзади и хлопнула обеими руками по его голове.

Скандал в семье народного артиста СССР Армена Джигарханяна разгорелся в октябре, когда народный артист обвинил жену в воровстве и заявил, что она желала его смерти. Виталина Цымбалюк-Романовская все обвинения отвергала, но затем покинула должность директора театра имени своего супруга и согласилась на развод.