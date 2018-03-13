Ещё
Цымбалюк-Романовская ударила известного режиссера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовская ударила известного режиссера 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ударила режиссера Марка Рудинштейна на съемках программы «На самом деле».
Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что она заперла бывшего мужа в его кабинете в театре, после чего Джигарханяну понадобилась медицинская помощь. Режиссер также назвал Виталину мерзавкой.
После этого Цымбалюк-Романовская потребовала Рудинштейна встать и выйти из студии, а затем подошла к режиссеру сзади и хлопнула обеими руками по его голове.
Скандал в семье народного артиста СССР Армена Джигарханяна разгорелся в октябре, когда народный артист обвинил жену в воровстве и заявил, что она желала его смерти. Виталина Цымбалюк-Романовская все обвинения отвергала, но затем покинула должность директора театра имени своего супруга и согласилась на развод.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля71
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию491
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение