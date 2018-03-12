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Садальский раскритиковал Юлию Самойлову
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Станислав Садальский раскритиковал Юлию Самойлову 

Russianshowbiz.info 12 марта 2018
Актер Станислав Садальский опубликовал в Инстаграме фото певицы Юлии Самойловой — девушки-инвалида, которая представит Россию на "Евровидении" в этом году.
Садальский отметил, что чиновников долгое время не волновали вопросы подготовки городской среды для комфортной жизни инвалидов-колясочников. Однако, практически все депутаты были обеспокоены тем, что "инвалид Самойлова не смогла поехать на Евровидение-2017".
Актер считает, что такой подход — спекуляция и пиар на инвалиде и ничего более. По его мнению, девушка, преодолевшая трудности и посвятившая себя пению, уже одержала личную победу над болезнью, но для певческого конкурса она откровенно слаба в вокальном плане. "Юлия Самойлова презентовала песню, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2018. А как вам песня на плохом английском?" — спросил артист у читателей.
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