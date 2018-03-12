Станислав Садальский раскритиковал Юлию Самойлову

Садальский отметил, что чиновников долгое время не волновали вопросы подготовки городской среды для комфортной жизни инвалидов-колясочников. Однако, практически все депутаты были обеспокоены тем, что "инвалид Самойлова не смогла поехать на Евровидение-2017".

Актер считает, что такой подход — спекуляция и пиар на инвалиде и ничего более. По его мнению, девушка, преодолевшая трудности и посвятившая себя пению, уже одержала личную победу над болезнью, но для певческого конкурса она откровенно слаба в вокальном плане. "Юлия Самойлова презентовала песню, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2018. А как вам песня на плохом английском?" — спросил артист у читателей.