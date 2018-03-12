Кто станет преемником Табакова

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«Дом, который осиротел»: что будет с МХТ после смерти Табакова 

Рамблер 13 часов назад
Обозреватель Business FM Евгения Смурыгина рассказала, что происходит в МХТ имени Чехова после смерти художественного руководителя Олега Табакова.
По данным Смурыгиной, когда появилась информация о смерти артиста, в театре репетировали спектакль. У театра начали собираться журналисты, позже к ним вышли актеры и режиссеры.
Игорь Верник, который играл с Табаковым в номинированном на «Золотую маску» спектакле Константина Богомолова «Дракон», «долго вообще не мог говорить». Затем он рассказал о болезни артиста, о том, как Табаков «иронизировал над своим состоянием».
Смурыгина добавила, что, «несмотря на все горе», уже обсуждается вопрос преемника. В СМИ называли разные кандидатуры: первым претендентом был бы режиссер Кирилл Серебренников, но сейчас он находится под домашним арестом. Возможными преемниками называют как Богомолова, так и актера Евгения Миронова.
По неподтвержденной информации, Табаков якобы написал письмо, в котором обозначил преемника.
«Но никто, разумеется, об этом не говорит. Пожимают плечами, говорят, что ничего не знают», — подчеркнула Смурыгина.
12 марта 2018 года стало известно о смерти Олега Табакова. Актеру было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию. Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта.
Табаков окончил школу-студию МХАТ, в 1957-1983 годах он служил в театре «Современник», в 1983-м перешел во МХАТ. Позднее Табаков возглавил МХТ имени Чехова.
 Ещё 13 источников 
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