Кто станет преемником Табакова

«Дом, который осиротел»: что будет с МХТ после смерти Табакова

По данным Смурыгиной, когда появилась информация о смерти артиста, в театре репетировали спектакль. У театра начали собираться журналисты, позже к ним вышли актеры и режиссеры.

Игорь Верник , который играл с Табаковым в номинированном на «Золотую маску» спектакле Константина Богомолова «Дракон», «долго вообще не мог говорить». Затем он рассказал о болезни артиста, о том, как Табаков «иронизировал над своим состоянием».

Смурыгина добавила, что, «несмотря на все горе», уже обсуждается вопрос преемника. В СМИ называли разные кандидатуры: первым претендентом был бы режиссер Кирилл Серебренников , но сейчас он находится под домашним арестом. Возможными преемниками называют как Богомолова, так и актера Евгения Миронова

«Но никто, разумеется, об этом не говорит. Пожимают плечами, говорят, что ничего не знают», — подчеркнула Смурыгина. По неподтвержденной информации, Табаков якобы написал письмо, в котором обозначил преемника.

12 марта 2018 года стало известно о смерти Олега Табакова. Актеру было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию. Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова 15 марта.

Табаков окончил школу-студию МХАТ, в 1957-1983 годах он служил в театре «Современник», в 1983-м перешел во МХАТ. Позднее Табаков возглавил МХТ имени Чехова.