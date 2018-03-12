Любимые жены Олега Табакова

С первой женой Олег Табаков познакомился на съемках. Людмила Крылова рассказывала, что мечтала встретиться с артистом еще будучи студенткой Щепкинского училища. Она ходила на все его выступления в театре «Современник».

Однажды ее пригласили сниматься в фильме «Добровольцы», девушка знала, что одну из ролей будет играть Табаков. Однако в студии Крылову ждало разочарование. Артист отказался сниматься, так как не понравился сценарий.

>> Стали известны подробности смерти Табакова «Потом звонит режиссер Ирина Ивановна Поплавская: «Люсенька, у меня такой привередливый актер в главной роли, не может найти себе партнершу, все ему не нравятся, может, вашу фотографию ему покажу»…Режиссер вскоре звонит счастливая: «Люсенька, он посмотрел вашу фотографию и сказал: „Эта, пожалуй, подойдет“. Что со мной было! Все внутри дрожало! Как сейчас помню — пустая гримерная, спиной стоит женщина в белом халате, в кресле сидит человек, вижу в зеркале его отражение и чуть не падаю! Меня словно колотит! Такого ощущения не испытывала никогда!» — вспоминала Крылова.

«С момента знакомства с Табаковым прошло каких-то четыре дня! Он снимал комнатку в центре. Я оставалась у него ночевать, то есть для меня не было уже никаких преград. В институте, конечно, все узнали. Мой преподаватель меня уговаривал: «Люсенька, ты пожалеешь, еще рано, не надо, деточка»», — рассказывала Крылова. По словам артистки, роман с Табаковым развивался стремительно. Она не раздумывая «отшила» своего молодого человека, заявив, что вышла замуж.

Олег Табаков и Людмила Крылова. © Виктор Будан / ТАСС

«Начинали мы семейную жизнь трудно. Отец отдал нам комнату на улице «Правды», жили в коммуналке, с нянькой за шкафом. Давали по 20 спектаклей в месяц… Однажды оставила двухлетнего Антошку с Табаковым и уехала на три дня на съемки, а когда вернулась, Антошка так же точно сидел у него на коленях с голой попой и ел холодную котлету. Табаков отдал мне ребенка и сказал: «Больше никогда этого не делай!»» — вспоминала первая жена Табакова. В браке у пары родились двое детей. Антону Табакову 57 лет, он пробовал себя в качестве артиста, сейчас занимается ресторанным бизнесом. Дочери Александре 51 год. Она актриса.

«Понимаете, я не люблю предательства. Предательство — это очень емкое слово. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство — гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то…», — признавалась Крылова. Сейчас артистке 79 лет. Крылова и Табаков прожили вместе 34 года. Они развелись после того, как у артиста случился роман с актрисой Мариной Зудиной . Она моложе знаменитого актёра на 30 лет.

Не сразу простили предательства отца и дети от первого брака. Антон нашел в себе силы общаться силы общаться с Табаковым, а вот Александра поставила на их отношениях точку.

Отношения Олега Табакова и Марины Зудиной продолжались около десяти лет в то время, когда он был еще женат на Крыловой. Студентка ГИТИСа была в труппе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Между педагогом и ученицей вспыхнули чувства.

Марина Зудина и Олег Табаков. © ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский

Они решились пожениться лишь в 1995 году.

Сама актриса признавалась, что не видит разницы между прежними отношениями и браком. Единственное, что «стало отсутствие сплетен». В театре Марина Зудина продолжала называть Табакова на «вы».

Свой уход из семьи Олег Табаков так и комментировал: «Как ни банально это звучит, пришла любофф».

С Мариной Зудиной, сыном Павлом и дочерью Машей. © ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

У пары родились сын Павел и дочь Мария. Дочери Табакова сейчас 11 лет.

«С тревогой отношусь к появлению Павла в рекламе. Сам я старался этого избегать. Правда, сын считает иначе, но он уже взрослый человек, бог ему судья», — признавался Олег Табаков. 22-летний Павел пробует себя в качестве актера: он играет в театре и снимается в рекламе.

Режиссер театра и кино народный артист СССР Олег Табаков скончался сегодня в возрасте 82 лет. Последние месяцы он находился в больнице.